ملاكم النادي الأوليمبي السكندري يتأهل لأولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد المصرى للملاكمة عن تأهل الملاكم يسرى رزق، لاعب منتخب مصر والنادي الأوليمبي السكندري، للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢١، وذلك عن طريق التصنيف العالمي حيث يحتل الملاكم المصري التصنيف الخامس عالميا والأول أفريقيا.ويعد يسرى رزق مرشح بقوة للوصول للأدوار النهائية للأولمبياد والحصول على ميدالية أوليمبية، من المنتظر أن ينتظم ملاكم النادي الاوليمبي في معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي ضمن فترة الإعداد للمشاركة في دورة طوكيو.ومن جانبه، أشاد المهندس طارق السيد، رئيس النادي الأوليمبي، بإنجاز تأهل ملاكم النادي يسرى رزق للمشاركة في الدورة الأولمبية بطوكيو، والتي تأتي ضمن سياسة مجلس الإدارة للاعتماد على أبناء النادي، وأعداد الأبطال للحصول على الميداليات الاولمبية والعالمية.وقال السيد، إن نادي الاوليمبي مصنع الأبطال وأكثر الأندية المصرية التي حصل أبطالنا على ميداليات أولمبية، حيث حقق ابطال النادي عبر تاريخه ٩ ميداليات أوليمبية.وأكد رئيس النادي دعم مجلس الإدارة الكامل للبطل يسرى رزق خلال الفترة المقبلة، فضلا عن دعم معتز الجوهرى، لاعب منتخب ألعاب القوى، وباقي الأبطال في التايكوندو المصارعة، المنتظر مشاركتهم خلال دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢١.