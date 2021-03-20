4674 إصابة و32 وفاة بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، 4 آلاف و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»- أن 3795 حالة تماثلت للشفاء، في حين تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة في عموم العراق.وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة في العراق بلغ 789 ألفا و390 حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 13 ألفا و969 حالة.