استمرار حبس المتهمين بالشروع في قتل جارتهما بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة باستخدام آلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم بالسلام.واستمعت نيابة السلام لأقوال المجنى عليها، والتي أكدت قيام المتهمين بالشروع في قتلها باستخدام آلة حادة لإجبارها على التنازل عن شقتها.كما أقرت المجنى عليها بأنها قررت التنازل عن شقتها تفاديا للمشاكل لكنهما قاما بخصم مبلغ كبير من ثمن الشقة لترميمها، مما جعلها تتنازل عن فكرة البيع، فتعديا عليها بالضرب باستخدام آله حادة محدثين بها عدة إصابات.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جيرانها بالتعدي عليها بآلة حادة والشروع في قتلها بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.