تجار المحمول: بدء تطبيق الفاتورة الإلكترونية على مبيعات الهواتف

قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية بالقاهرة، إن وزارة المالية بدأت في تنفيذ الفاتورة الإلكترونية على تجار المحمول وجميع محلات بيع الهواتف وفق التعليمات الأخيرة لمصلحة الضرائب بالإسراع في التطبيق، لافتًا إلى أنه جاري تدريب 3 آلاف تاجر على تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع الغرف التجارية بالقاهرة.أضاف طلعت، لـ"الدستور"، أن المواطن سيستفيد من هذه الخطوة حيث إنه لا يوجد أي زيادة في أسعار الهواتف الذكية، لأن ضريبة القيمة المضافة يتم حسابها مسبقًا عند عملية الاستيراد والإفراج الجمركي لهذه الأجهزة ولن يتم تحميل المواطن أي رسوم جديدة.تابع رئيس شعبة تجار المحمول أن الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى منع التلاعب والتهرب الضريبي من قبل بعض الجشعين وتحافظ على أموال الدولة وتؤدي إلى تقديم بيانات صحيحة لمصلحة الضرائب بوزارة المالية بحجم المبيعات اليومية والشهرية لكل تاجر، لافتًا إلى أنه لن يسمح ببيع أي جهاز إلاّ بعد عمل الفاتورة الإلكترونية للمستهلك التي تحفظ حق الدولة وتصون المواطن من أي تلاعب في الفواتير التقليدية "الورقية وبيان الأسعار" ولن يستطيع التاجر رفع سعر المنتج وفوق قائمة التسعير التي تصدر من كل الشركة بشكل دوري والتي تتم بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية علي هذه الصناعة.وأشار الوزير إلى أن مبيعات سوق الهواتف الذكية في مصر تتعدي 19 مليون جهاز سنويًا بقيمة مالية تتراوح بين 40 - 50 مليار جنيه، ما سيؤدي إلى حصول الدولة على حقوقها كاملة ويحد من التهرب الضريبي ويعزز الموارد الضريبية للدولة، موضحًا أن الفاتورة الضريبية سيتم تعميمها على جميع التجار خلال الفترة المقبلة.