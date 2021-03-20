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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم العالى: نواجه ظاهرة سفر الطلاب المصريين للدراسة بجامعات أجنبية غير معتمدة

السبت 20/مارس/2021 - 06:21 م
الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات
ريم محمود _ إسراء جمال
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وافق المجلس الأعلى للجامعات على قرار مجلس جامعة مدينة السادات بتخصيص 20 منحة دراسية (10 ماجستير – 10 دكتوراه) لطلاب دول حوض النيل شاملة الإعفاء من جميع الرسوم الدراسية، على أن تكون الإقامة والضيافة بالمدن الجامعية، في التخصصات التالية: (الهندسة الوراثية ومجالاتها، علوم البيئة والمياه والطاقة وتنمية الموارد، الطب البيطري، التربية والتربية الرياضية، السياحة والفنادق).

ووافق المجلس على وقف اعتماد ومعادلة الشهادات الأكاديمية الصادرة عن 5 جامعات في كازاخستان، بعد قرار وزارة التعليم العالي والعلوم في كازاخستان بإغلاق الجامعات التالية (جامعة شيمكنت لعلوم الاجتماع والابتكار وأكاديمية جولداسيكوف للاقتصاد والقانون لمدينة تالديكورجان، أكاديمية تينيشباييف للنقل والاتصالات بمدينة المآتي، وجامعة كوتبيكوف للصداقة بين الشعوب، والجامعة الطبية الكازاخية للتعليم المستمر).

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحد من ظاهرة سفر الطلاب المصريين للدراسة بجامعات أجنبية غير معتمدة، نظرًا لصعوبة التحاقهم بالجامعات المصرية، فقد وافق المجلس في بيان صحفي له اليوم السبت على استمرار عمل اللجنة المكلفة بدراسة البدائل المختلفة التي تحد من هذه الظاهرة، ومن بينها اعتماد لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات لقائمة الجامعات المعترف بها، ووضع ضوابط وشروط معادلة الشهادات الأجنبية طبقا لتقييم المحتوى العلمي، وكذلك دراسة كل البدائل التنفيذية الأخرى التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة، وعرض نتائج عمل اللجنة على المجلس في اجتماعاته القادمة.

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