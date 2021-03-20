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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تزوجت 4 مرات وأخاف المرتفعات.. أبرز تصريحات مدحت صالح مع «أبلة فاهيتا»

السبت 20/مارس/2021 - 03:53 م
مدحت صالح مع أبلة
مدحت صالح مع أبلة فاهيتا
هاجر رضا
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تصدر المطرب مدحت صالح، محركات البحث جوجل بعد اعترافته الأخيرة أثناء استضافته في برنامج “أبلة فاهيتا" الذي حل ضيفًا فيه أمس الجمعة، المذاع عبر قناة "on"، ويرصد "الدستور" أبرز التصريحات في سياق السطور التالية:-


- تزوج 4 مرات.

- اعترف أن شقاوته بدأت بعد سن الـ40.

- عمل بمحل ملابس وحصل على راتب 5 صاغ في السبعينيات.

- يعاني من فوبيا المرتفعات والأماكن الضيقة.

- لا زال يتردد على شبرا ويحبها كثيرًا.

- ابناه هما هانيا 33 سنة وأدهم 31 عاما.

- زواجه الحالي مستمر منذ 11 عاما.

- أحلى حاجة في الملهى الليلي النقطة.

- "لحد دلوقتي متصابتش بكورونا".

-صباح أحلى السيدات التي رآها في حياته.

- الأغاني تعبر عنه وعن مزاجه.

-والده الوحيد الذي اعترض على دخوله الفن ووالدته كان صوتها حلو.

- شريف منير كان أحلى ضهر وسند في الحياة.

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