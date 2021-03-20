«الأعلى للجامعات» يمد عمل لجنة دراسة تعديلات قانون تنظيم الجامعات شهرين

وافق المجلس الأعلى للجامعات على مد فترة عمل اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقدمة لقانون تنظيم الجامعات لمدة شهرين إضافيين مبدئيا، لإعطاء فرصة كاملة لحوار مجتمعي أكاديمي لكل منتسبي المجتمع اﻷكاديمي لإبداء أرائهم ومقترحاتهم في تعديل قانون تنظيم الجامعات.ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن الجزء الثاني من الإعلان الموحد لخطة البعثات للعام الرابع 2020-2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017-2022 بالنظام التنافسي، وفقا للتمويل من موازنة العام المالي 2021-2022.ووافق المجلس، وفق بيان صحفي له اليوم السبت، على قرار اللجنة التنفيذية للبعثات، بشأن موقف الدارسين الموفدين إلى الصين، لعودتهم إلى جهاتهم الموفدة بصفة مؤقتة، لحين استقرار الأوضاع بمقر إيفادهم وعودتهم مرة أخرى لاستكمال دراستهم، وإسقاط الفترة التي قضوها بالوطن من مدة الإجازة الدراسية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وفي ضوء توجيهات الدولة بعودة المصريين العالقين بالخارج حرصًا على سلامتهم.