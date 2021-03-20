الأم المثالية بالمنيا: ابني هو تكريمي الحقيقي.. وأشكر الرئيس

"لم يقدر لي الله الاستمرار في الزواج، في عز الصبا وريعان الشباب، واخترت أن أبقى وحيدة أعمل على تربية نجلي، منذ التسعينيات".. هكذا بدأت الحاجة نجاة عبدالمجيد محمد جلال، 68 سنة، الأم المثالية بالمنيا، حديثها مع "الدستور".وقالت: "كان عليّ العمل من أجل أن نعيش، فقمت بالأعمال اليدوية من داخل المنزل حتى تمكنت من تربية ابني، واستكمل تعليمه بالمدارس والجامعة، وأنا الآن أراه في منزلة كبيرة، ويحظى بحب واحترام الجميع في مكانه الذي يرأسه"، مضيفة: "ابني هو الشيء الجميل الذى خرجت به من الدنيا، وتكريمي الحقيقى هو أن أراه في أحسن مكان".وأكدت أن المرض أصابها منذ فترة طويلة، لكن فى السنوات الثلاث الماضية زاد عليها، حتى أصبحت لا تتحمل الألم، متابعة: "أنا الآن أكاد أكون أعيش بداخل المستشفى على أجهزة التنفس، حيث أعاني من عدة أمراض بالقلب والضغط وقصور في الشريان التاجي".ووجهت الأم المثالية الشكر للوزيرة نيفين القباج، والرئيس السيسى على هذا التكريم، لافتة إلى أن "المنافسة كانت قوية وكنت أتمناها، والحمد لله أني حصلت عليها".من ناحيته، قال المستشار إسماعيل جامع، رئيس النيابة الإدارية بأسيوط، ابن الأم المثالية: "والدتى زاد عليها المرض منذ 3 سنوات، وكل فترة الحالة تزداد سوءا، وهى الآن تعيش على أجهزة التنفس الصناعي"، مشيرًا إلى أن تكريم والدته شيء كان يتمناه لأنها ضحت بشبابها ووهبت حياتها من أجله منذ انفصالها عن والده.