وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور محمد لطيف أمين عام المجلس وأعضاء المجلس بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.وقدم المجلس التهنئة للدكتور حسن الدمرداش لصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة العريش، متمنيًا له التوفيق والنجاح.ووقف المجلس دقيقة حداد على روح د. خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق السابق، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.ووجه خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وكل العاملين بالجامعات والمعاهد، لتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات، كما وجه الوزير الشكر إلى الطلاب لوعيهم الكبير وعدم انسياقهم وراء مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي استهدفت إثارة البلبلة والتشويش على الطلاب بشأن الامتحانات، وكذلك التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية ومساهمتهم في نجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول.شدد الوزير على البداية الجادة للفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد، والالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب، وينص البروتوكول على التعاون المشترك بين الجانبين لتنظيم برامج تدريب لتنمية قدرات القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون مع مراكز تنمية القدرات بالجامعات لتطوير برامج التدريب المخصصة لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك إمداد المجلس للأكاديمية بالخبراء الأكاديميين في التخصصات المختلفة لبرامج التدريب التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقدم وزير التعليم العالي الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على نجاح تنفيذ البرنامج التدريبي الذي نظمته الأكاديمية للقيادات الجامعية خلال الأسبوع الماضي.واستمع المجلس إلى عرض د. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، حول تطوير البرامج البينية في التخصصات العلمية المختلفة بالكليات، وذلك تماشيًا مع الاتجاهات المعاصرة في الجامعات العالمية، واستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.واستعرض المجلس ما تم إنجازه في مشروع إعداد قاعدة بيانات للجامعات الحكومية، لتكون بمثابة بنك معلومات مركزي لمختلف المشروعات والأنشطة والإنجازات التي تقوم بها الجامعات، وكذلك الإحصائيات الخاصة بالمجتمع الجامعي على مستوى إعداد الطلاب وتخصصاتهم وأعضاء هيئة التدريس والدراسات العلمية في التخصصات المختلفة وكل ما يتصل ببنك المعلومات للجامعات.كما استعرض المجلس موقف تجهيزات مراكز الاختبارات الإلكترونية وخطوط الربط والإنترنت بالجامعات المصرية، وشدد على استكمال باقي التجهيزات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المعدة لهذا الغرض، ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، كما اطلع المجلس على آخر مستجدات المراحل التنفيذية للجامعات الأهلية الجديدة.