ايميه صياح بطلة الجزء الخامس من مسلسل «الهيبة» لـ تيم حسن

استقرت الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة" في جزئه الخامس والأخير على مقدمة البرامج ايميه صياح لتكون بطلة للجزء الجديد من المسلسل الذي خرج من منافسات السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي.وتستعد الشركة المنتجة وبطل العمل تيم حسن لإنهاء تحضيرات الجزء الجديد لبدء تصويره عقب انتهاء الموسم الرمضاني.واستقرت الشركة مؤخرًا على اسم الجزء الخامس والأخير من العمل ليحمل الجزء الجديد اسم "الهيبة-الطوفان" وتعتمد أحداثه على قيام شيخ الجبل والذي يقوم بدوره تيم حسن بالانتقام من كل أعدائه.وتعكف ورشة الكتاب على كتابة سيناريو العمل، حيث تم تسليم الخمس عشر حلقات الأولى من المسلسل للجهة المنتجة، وجار تحديد أبطال الجزء الخامس وإنهاء تعاقداتهم.يذكر أن مسلسل"الهيبة الرد 4" عرض خلال الأشهر القليلة الماضية على منصة شاهد وعدد من القنوات الفضائية وهو من بطولة تيم حسن، ديمة قندلف، عادل كرم، منى واصف، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، وإخراج: سامر البرقاوي، وتأليف: فؤاد حميرة.وتدور الأحداث حول عودة جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولًا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها.