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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب الزراعيين يشارك في احتفالات جنوب سيناء بالعيد القومي

السبت 20/مارس/2021 - 03:42 م
احتفالات جنوب سيناء
احتفالات جنوب سيناء بالعيد القومي
عبدالناصرمحمد
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شارك الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي ورفع العلم على طابا وانطلاق فعاليات أول معرض للزهور بمدينة السلام شرم الشيخ بحضور السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمستشار أحمد سعد الدين وكيل محلي النواب وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة جنوب سيناء والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ومسؤولي مديرية الزراعة والمهندسين الزراعيين بجنوب سيناء.

وقال «خليفة» إن ما يحدث على أرض سيناء من تنمية زراعية تؤكد أن الدولة نجحت في مواجهة مخططات تفريغ سيناء من المشروعات التنموية ويدعمها الرئيس السيسي من خلال التوسع في تنفيذ هذه المشروعات سواء كانت زراعية أو تنمية للموارد المائية أو مشروعات حصاد الأمطار وحماية سواحل سيناء من مخاطر السيول، فضلا عن المشروعات السياحية العملاقة بالمنطقة، بالإضافة إلي إنشاء أول جامعة خاصة في جنوب سيناء، وجامعتين عامة وخاصة في شمال سيناء.

وأشاد نقيب الزراعيين بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة في جميع مدن المحافظة، مشيدا بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالمتابعة لكل المشروعات والخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة والزائرين من المصريين والسياحة الخارجية، مشيدا بالتنمية الزراعية المستدامة، حيث تشهد المحافظة طفرة في المشروعات الزراعية بمدن الطور ورأس سدر وسانت كاترين ونويبع بإجمالي مساحات منزرعة حاليا حوالي 33 ألف فدان وتستخدم هذه المساحات الري الحدث المطور والتجمعات التنموية الجاري تنفيذها حاليا لأهالي جنوب سيناء.

ولفت «خليفة» إلى أن مشروعات الاستزراع النباتي والحيواني والداجني تساهم في توفير مختلف الإحتياجات لأهالينا في جنوب سيناء، وتلبية إحتياجات مناطق الطور وشرم الشيخ من الخضروات والفاكهة والأسماك، اعتمادا على رفع كفاءة الموارد المائية والارضية بالمنطقة.

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