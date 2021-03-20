وزير الرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان عيادات طبية ويوزعان قسائم تجهيز العرائس

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، اعمال قافلة ''خير بلدنا''، والتي تشمل تنظيم العيادات الطبية، وتوزيع عدد من المشاريع وبناء عدد من المنازل للأهالي بالقرى الأكثر احتياجِا، وذلك داخل مركز شباب دراو بمركز ومدينة دراو التابعة لمحافظة أسوان، للكشف على الأهالي بالقرى الأكثر احتياجًا.وجاء ذلك بحضور فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.ومن ناحيته قال أسامة ركبي، مسئول جمعية خير بلدنا في أسوان، إنه يتم التنظيم للقافلة منذ حوالى أسبوعين، وأنها العيادات الطبية تتضمن التخصصات التالية: الباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجلدية.وأضاف لـ''الدستور'' أن العيادات الطبية تستهدف الكشف الطبي علي حوالي 1000 شخص من القرى الأكثر احتياجًا، وأن مدة عملها تستمر حتى نهاية اليوم، حتى يتم الكشف على جميع الأهالي الذين توافدوا لإجراء الكشف الطبي داخل مركز شباب دراو.بينما أوضحت نيفين رأفت أمين الصندوق، وعضو مجلس إدارة جمعية خير بلدنا، إن فرع الجمعية في طنطا هو المسئول عن تنظيم العيادات الطبية لحين يتم إنشاء فرع لها في أسوان قريبًا، وأنه تم بالتنسق مع مديرية الشئون الصحية بأسوان لتوفير الأطباء، ومديرية الشباب والرياضة لتوفير المكان بمركز شباب دراو.وتابعت: تضمنت فعاليات قافلة خير بلدنا توزيع 10 مشروعات صغيرة، وبناء ٣ منازل كمرحلة أولى، وأبرز هذه المشروعات: التروسيكل، ومشغولات يدوية، ودواجن وبقالة، وتوزيع قسائم أجهزة كهربائية لتجهيز 20 عروسًا، وشنط غذائية، علاوة على تكريم حافظى القرآن الكريم، المشروعات على مستوى مركزي دراو وأسوان.