رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان عيادات طبية ويوزعان قسائم تجهيز العرائس

السبت 20/مارس/2021 - 06:05 م
وزير الرياضة ومحافظ
وزير الرياضة ومحافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، اعمال قافلة ''خير بلدنا''، والتي تشمل تنظيم العيادات الطبية، وتوزيع عدد من المشاريع وبناء عدد من المنازل للأهالي بالقرى الأكثر احتياجِا، وذلك داخل مركز شباب دراو بمركز ومدينة دراو التابعة لمحافظة أسوان، للكشف على الأهالي بالقرى الأكثر احتياجًا.

وجاء ذلك بحضور فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن ناحيته قال أسامة ركبي، مسئول جمعية خير بلدنا في أسوان، إنه يتم التنظيم للقافلة منذ حوالى أسبوعين، وأنها العيادات الطبية تتضمن التخصصات التالية: الباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجلدية.

وأضاف لـ''الدستور'' أن العيادات الطبية تستهدف الكشف الطبي علي حوالي 1000 شخص من القرى الأكثر احتياجًا، وأن مدة عملها تستمر حتى نهاية اليوم، حتى يتم الكشف على جميع الأهالي الذين توافدوا لإجراء الكشف الطبي داخل مركز شباب دراو.

بينما أوضحت نيفين رأفت أمين الصندوق، وعضو مجلس إدارة جمعية خير بلدنا، إن فرع الجمعية في طنطا هو المسئول عن تنظيم العيادات الطبية لحين يتم إنشاء فرع لها في أسوان قريبًا، وأنه تم بالتنسق مع مديرية الشئون الصحية بأسوان لتوفير الأطباء، ومديرية الشباب والرياضة لتوفير المكان بمركز شباب دراو.

وتابعت: تضمنت فعاليات قافلة خير بلدنا توزيع 10 مشروعات صغيرة، وبناء ٣ منازل كمرحلة أولى، وأبرز هذه المشروعات: التروسيكل، ومشغولات يدوية، ودواجن وبقالة، وتوزيع قسائم أجهزة كهربائية لتجهيز 20 عروسًا، وشنط غذائية، علاوة على تكريم حافظى القرآن الكريم، المشروعات على مستوى مركزي دراو وأسوان.

موضوعات متعلقة

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقى

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»


الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

خريطة المعارض الدولية لعام 2021

في ذكراها.. لماذا أطلق على جميلة العلايلي «شاعرة الرمز»؟

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس