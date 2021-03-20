استرداد 158 فدانا من غير الجادين بوادى النطرون

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد 3 قطع أراض بمساحة إجمالية 158 فدانًا "60 فدانا- 40 فدانا- 58 فدانا" من غير الجادين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليها.وأكد اللواء هشام آمنة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.