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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

استثمارات الدولة في مشروعات الطرق (انفوجراف)

السبت 20/مارس/2021 - 03:41 م
مشروعات الطرق
مشروعات الطرق
سمر محمدين
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حرصت القيادة السياسية الحالية على الارتقاء بمنظومة النقل في مصر من خلال تنفيذ المشروع القومي للطرق، الذي يهدف إلى إنشاء طرق ومحاور جديدة لربط محافظات الجمهورية بعضها، فضلا عن تجديد الطرق وتطويرها للحد من الحوادث المرورية.

وأمس تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولة ميدانية مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة، خاصة تلك التي تربط محاور وطرق محافظات الجمهورية، لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين.

وبعد الجولة الرئاسية على مشروعات الطرق القومية ترصد «الدستور» استثمارات الدولة التي تستهدف تطوير المنظومة.

تُقدر ميزانية الدولة الخاصة بمشروعات النقل المختلفة حوالي أكثر من تريليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2024.

منذ عام 2014 وقد خصصت الدولة 377 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الطرق القومية، فيما تم رصد 55 مليار جنيه لمشروعات تطوير وتنمية السكك الحديدية.

وخصصت استثمارات تصل الى 49.5 مليار جنيه لمشروعات النقل البحري، وفيما وصلت تكلفة الموانئ الجافة والبرية إلى حوالي 14.6 مليار جنيه.

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