رحلة كفاح الأم المثالية على مستوى مطروح (صور)

حصلت "الدستور" على صور لرحلة كفاح المهندسة سهير السيد إبراهيم، الأم المثالية على مستوى محافظة مطروح.أنجبت سهير السيد طفلها الأول ثم مرض زوجها بمرض السرطان، ولم يكن للزوج عمل مستقر وكان دخل الأسرة بسيط ولا يكفي مصاريف العلاج وتوفى بعد رحلة علاج دامت 3 سنوات.كان عمر أبنائها بعد وفاة الزوج "أكبر الأبناء 4 سنوات وأصغرهم شهرين" قامت بعمل مشروع صغير بيع ملابس ودواجن وشتلات زراعية وحصل أبنائها على مؤهلات عليا، ومازالت تكافح معهم حتى تستطيع تزويجهم.