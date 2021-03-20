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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ننشر أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية بكفر الشيخ

السبت 20/مارس/2021 - 03:51 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأمهات المثاليات، ومن بينهم الفائزة بالأم الثانية على مستوى الجمهورية، كما هنأ الأمهات المثاليات الفائزات بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن اختيارهن نوع من التقدير الرمزي، وعرفانًا بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل الأمهات لتضحيتهن في سبيل أسرهن، مشيدًا بأمهات وزوجات وبنات الشهداء، لما قدمنه من تضحيات وتحملن ألم فراق أولادهن شهداء الوطن.

وعلى جانب آخر أعلنت محافظة كفر الشيخ عن الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، من بينهن الأم المثالية الثانية عل مستوى الجمهورية بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وإيمان محمد إبراهيم مسئول الرعاية البديلة بإدارة الأسرة والطفولة.

فحصدت، "سعيدة إبراهيم رزق" من قرية المثلث 57 سنة، مركز الرياض، بائعة السمك، على لقب الأم المثالية بالمحافظة والثانية على مستوى الجمهورية.

أما الأمهات المثاليات بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بالترتيب فاطمة صلاح الدين الحمادي "مركز الحامول، ونجاة سعيد إبراهيم "مركز فوه"، ومكاسب حافظ سيف الدين "مركز مطوبس"، وسلوي عبدالمولى عطية "مدينة كفر الشيخ"، وأميرة عبدالمنعم محمد "مركز بيلا"، وسعاد محمد يوسف "مركز الرياض"، وصبحية إبراهيم حمودة "الحامول"، وانتصار السيد رزق أبو المجد "مدينة كفر الشيخ"، وزينب عبده عبدالحليم جمعة "دسوق"، والأم البديلة "فاطمة محمود عبد الدايم" مركز مطوبس.

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