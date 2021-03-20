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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يهنئ الأم المثالية: ضربت نموذجًا لقصة كفاح مشرف

السبت 20/مارس/2021 - 03:39 م
الأم المثالية بمحافظة
الأم المثالية بمحافظة البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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تقدم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة إلى كل أم مصرية بأجمل التهانى، داعيا المولى عز وجل أن يحفظهن وأبنائهن ومصرنا الغالية، مشيرا إلى أن هناك قصص كفاح مشرف لعظيمات مصر من سيداتها الفضليات اللاتى يستحقن التكريم بعد رحلة عطاء كانت ولا زالت من أجل بناء الأبناء كلبنة لبناء الاوطان.

كما قدم محافظ البحيرة التهنئة للسيدة إنعام عبد الرازق هاشم موصلى - الأم المثالية بمحافظة البحيرة 60 سنة، ربة منزل بقرية خربتا بكوم حمادة، والتى تم اختيارها كقصة كفاح بعد وفاة الزوج بعد 8 سنوات زواج تاركا ثلاثة أبناء أكبرهم 6 سنوات ومعاش بسيط لا يتجاوز 70 جنيها وقطعة أرض صغيرة لتقوم بزراعة الأرض بنفسها وتربية أبنائها وتصل بهم إلى بر الأمان لتكون الابنة صيدلانية وابن طبيب والابن الأخير بكالوريوس علوم لتضرب نموذج لقصة كفاح مشرف.

وأكد آمنة على أهمية دور الأم فى إعداد وتربية الأجيال وإعدادهم لحمل لواء البناء وتنمية الروح الوطني، مشيرًا إلى أنه قد تم اختيار 3 أمهات من المتقدمات بالإضافة إلى أم رعاية بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم العالية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية لتكريمهم فى احتفالية الجمهورية ضمن احتفالات عيد الأم لعام 2021، حيث تم اختيارهن من خلال لجنة لاختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة ضمن عدد 30 حالة مرشحة للأم المثالية من جميع مراكز المحافظة، وتم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن بدون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقا لمبدأ الشفافية والحيادية.

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