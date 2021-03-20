بعد تأجيل عدد كبير من المعارض الدولية وإغلاق المتاحف الفنية خلال العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في كل أنحاء العالم، الذي تسبب في إغلاق معظم المؤسسات الثقافية بجميع أنحاء العالم، وبذلت مؤسسات أخرى جهودًا مكثفة لتوفير خدمات بديلة أو إضافية عبر المنصات الإلكترونية، لتوثيق الفعاليات وإقامة الأنشطة.تعود من جديد مظاهر الحياة الثقافية والفنية خلال الفترة المقبلة، بتنظيم عدد من المعارض والمتاحف، ومن المقرر مشاركة دور نشر مصرية بها، وخلال السطور التالية؛ يرصد "الدستور" خريطة المعارض الدولية لعام 2021:- مهرجان الشارقة القرائي للطفل من 19 مايو - 29 مايو 2021 - الشارقة الإمارات.- معرض أبوظبي الدولي للكتاب من 23 مايو - 29 مايو 2021 - أبوظبي الإمارات.- معرض القاهرة الدولي للكتاب من 30 يونيو - 15 يوليو 2021 - القاهرة مصر.- معرض عمان الدولي للكتاب من 22 سبتمبر - 2 أكتوبر 2021 - عمان الأردن.- معرض الرياض الدولي للكتاب من 1 أكتوبر - 10 أكتوبر 2021 - الرياض السعودية.- معرض اسطنبول الدولي للكتاب من 9 أكتوبر - 17 أكتوبر 2021 - إسطنبول تركيا.- معرض الشارقة الدولي للكتاب من 3 نوفمبر - 13 نوفمبر 2021 - الشارقة الإمارات.- معرض الكويت الدولي للكتاب من 17 نوفمبر - 27 نوفمبر 2021 - الكويت.جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق على طلب الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الجهات المعنية.وقدمت وزيرة الثقافة الشكر لدولة رئيس الوزراء، وقالت إن إقامة هذه الفعاليات في الأماكن المفتوحة يسهم بشكل كبير في صناعة الثقافة والفنون ويدعم الكتاب والنشر، كما يخلق فرصًا جيدة لتسويق المنتج الثقافي والفني والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.وأشارت إلى أن عودة المهرجانات تساعد على التواصل مع العالم بالقوة الناعمة، وخاصة مع الأشقاء من القارة الإفريقية، كما وجهت "عبدالدايم" إلى جميع قطاعات الوزارة واللجنة العليا للمهرجانات بالتشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة على إرادة الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها، مما يبرز قيمة القوة الناعمة كأحد المحاور الاستراتيجية للتنمية المستدامة.