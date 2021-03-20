نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة



وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 20-3-2021، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من رياض الاطفال بالقاهرة من خلال الرابط التالي



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد انعقاد لاي اختبارات سواء إلكترونيًا أو ورقية قبل 20 فبراير المقبل، مشددة على أنه لا صحة لعقد امتحانات من المنزل لطلاب الأول الثانوي والثاني الثانوي في يناير الجاري، وطالبت من الطلاب بالتركيز فقط في استكمال المناهج حتى 15 يناير الحالي والاستفادة من المحتوى الرقمي الموجود على المنصات التعليمية وبنك المعرفة المصري لحين انتهاء إجازة نصف العام التي يبدأ يوم 16 يناير 2021 حتى 20 فبراير 2021 الحالي. وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 20-3-2021، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من رياض الاطفال بالقاهرة من خلال الرابط التالي www.cairogovresults.com وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد انعقاد لاي اختبارات سواء إلكترونيًا أو ورقية قبل 20 فبراير المقبل، مشددة على أنه لا صحة لعقد امتحانات من المنزل لطلاب الأول الثانوي والثاني الثانوي في يناير الجاري، وطالبت من الطلاب بالتركيز فقط في استكمال المناهج حتى 15 يناير الحالي والاستفادة من المحتوى الرقمي الموجود على المنصات التعليمية وبنك المعرفة المصري لحين انتهاء إجازة نصف العام التي يبدأ يوم 16 يناير 2021 حتى 20 فبراير 2021 الحالي.





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وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي علي الجهود المكثفة في ظل ما تمر به من انتشار وباء فيروس كورونا الستجد (كوفيد19-) في الحفاظ علي صحة الكلبة والطالبات بكطافة اعمارهم بمختلف بمحافظات مصر الختلفة.



وطالبت الوزارة التركيز فقط من قبل الطلاب في استكمال المناهج حتى 15 يناير الحالي والاستفادة من المحتوى الرقمي الموجود على المنصات التعليمية وبنك المعرفة المصري لحين انتهاء إجازة نصف العام التي يبدأ يوم 16 يناير 2021 حتى 20 فبراير 2021 الحالي. وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي علي الجهود المكثفة في ظل ما تمر به من انتشار وباء فيروس كورونا الستجد (كوفيد19-) في الحفاظ علي صحة الكلبة والطالبات بكطافة اعمارهم بمختلف بمحافظات مصر الختلفة.وطالبت الوزارة التركيز فقط من قبل الطلاب في استكمال المناهج حتى 15 يناير الحالي والاستفادة من المحتوى الرقمي الموجود على المنصات التعليمية وبنك المعرفة المصري لحين انتهاء إجازة نصف العام التي يبدأ يوم 16 يناير 2021 حتى 20 فبراير 2021 الحالي.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مؤكدة على أولياء الأمور تتبع الموقع الإلكتروني للمديرية لتعديل الرغبات وفقًا للأماكن المتاحة حاليًا، بعد الانتهاء من المرحلة الحالية كما ناشد التنسيق الإلكتروني أولياء الأمور، تحري الدقة في البيانات والاختبارات لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل وقبول الأطفال في الأماكن المتاحة في أسرع وقت.