رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة

السبت 20/مارس/2021 - 06:04 م
رياض الأطفال
رياض الأطفال
طباعة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة، مؤكدة على أولياء الأمور تتبع الموقع الإلكتروني للمديرية لتعديل الرغبات وفقًا للأماكن المتاحة حاليًا، بعد الانتهاء من المرحلة الحالية كما ناشد التنسيق الإلكتروني أولياء الأمور، تحري الدقة في البيانات والاختبارات لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل وقبول الأطفال في الأماكن المتاحة في أسرع وقت.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة المرحلة الثالثة 


وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 20-3-2021، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من رياض الاطفال بالقاهرة من خلال الرابط التالي www.cairogovresults.com.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد انعقاد لاي اختبارات سواء إلكترونيًا أو ورقية قبل 20 فبراير المقبل، مشددة على أنه لا صحة لعقد امتحانات من المنزل لطلاب الأول الثانوي والثاني الثانوي في يناير الجاري، وطالبت من الطلاب بالتركيز فقط في استكمال المناهج حتى 15 يناير الحالي والاستفادة من المحتوى الرقمي الموجود على المنصات التعليمية وبنك المعرفة المصري لحين انتهاء إجازة نصف العام التي يبدأ يوم 16 يناير 2021 حتى 20 فبراير 2021 الحالي.

تقديم الاقرار الضريبي.. رابط البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية


وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي علي الجهود المكثفة في ظل ما تمر به من انتشار وباء فيروس كورونا الستجد (كوفيد19-) في الحفاظ علي صحة الكلبة والطالبات بكطافة اعمارهم بمختلف بمحافظات مصر الختلفة.

وطالبت الوزارة التركيز فقط من قبل الطلاب في استكمال المناهج حتى 15 يناير الحالي والاستفادة من المحتوى الرقمي الموجود على المنصات التعليمية وبنك المعرفة المصري لحين انتهاء إجازة نصف العام التي يبدأ يوم 16 يناير 2021 حتى 20 فبراير 2021 الحالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا


الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

خريطة المعارض الدولية لعام 2021

في ذكراها.. لماذا أطلق على جميلة العلايلي «شاعرة الرمز»؟

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس