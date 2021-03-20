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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ابنة وفاء الأم المثالية بالمنوفية: «أمي اكتفت بينا»

السبت 20/مارس/2021 - 04:51 م
الأم المثالية بالمنوفية
الأم المثالية بالمنوفية
ولاء القاضى
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أكدت مريم عبدالله البحيري، ابنة وفاء محمد عبدالله والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تعمل مدرسة في التربية والتعليم، وتوفي والدي قبل 15 عامًا، وقررت الوقوف بجوارنا وتربيتنا ورفصت الزواج بعد وفاة والدي قائلة "اكتفت بينا".

وأضافت الابنة أنهم مقيمون بقرية العسالته بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية في أسرة ميسورة الحال، مشددة على أن والدتها كانت تخدم الجميع وخاصة الطلاب، حيث أمها خرجت أجيالًا من طلبة العلم خدموا مصر في شتى المجالات المختلفة.

وأضافت ابنه السيدة وفاء الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأم مثالية، في تصريحات لـ"الدستور"، أنها فخورة بحصول والدتها على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وأنها تستحق الحصول على هذا اللقب، مؤكدة أنها من قدمت في المسابقة لوالدتها لأنها تستحق الحصول على الجائزة، موضحة أنها حاصلة علي بكالوريوس العلوم، ولها شقيق واحد ضابط في القوات المسلحة.

كما أشارت "مريم" إلى أن والدها كان قد أصيب بمرض خبيث قبل وفاته لمدة عامين ولكن الأم قررت ألا تتركه وحيدًا، وظلت بجواره تخدمه دون كلل أو ملل طيلة عامين إلي أن توفي.

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