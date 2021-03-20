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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تنظيم عدة مسيرات بمدن مختلفة مناهضة لقيود مكافحة كورونا بألمانيا

السبت 20/مارس/2021 - 03:56 م
قيود كورونا بألمانيا
قيود كورونا بألمانيا
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نظم العديد من الأشخاص عدة مسيرات في مدن ألمانية مختلفة، للإعراب عن احتجاجهم على ما يراه البعض قيودًا غير ضرورية فُرضت لمكافح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت، أنه تم تنظيم واحدة من أكبر المسيرات بمدينة كاسل وسط ألمانيا، حيث إنه من المتوقع أن يشارك بها نحو 20 ألف محتج.

وأظهر مقطع فيديو مباشر من المدينة، المحتجين وهم يواجهون فرقة كبيرة من شرطة مكافحة الشغب، حيث حاول المحتجون اختراق حاجز للشرطة، التي أشارت إلى استخدام خراطيم المياه في الموقع بغرض تفريق المحتجين.

كما أشارت الشرطة إلى أنها استخدمت الهراوات في مشاجرات نشبت مع المحتجين، فيما أفادت تقارير أيضًا باندلاع اشتباكات بين المحتجين ومتظاهرين مناوئين، ومن المخطط له تنظيم مسيرات أخرى اليوم في العاصمة برلين ومدينة ميونخ.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا قد سجلت أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و207 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، كما بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن أكثر من مليونين و645 ألفًا و783 إصابة، ووصل العدد الكلي لوفيات "كوفيد-19" إلى 74 ألفًا و565 حالة وفاة، وسط ما تشهده ألمانيا من موجة ثالثة من الجائحة.

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