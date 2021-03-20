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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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اشتعال سيارة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز في الدقي
السبت 20/مارس/2021 - 03:34 م
اشتعال سيارة بشارع البطل
تصوير: هادي كرم
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