السيطرة على حريق مخلفات خلف مزرعة موالح بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق بمخلفات موز ناحية مزرعة الصالحية الجديدة، دون وقوع خسائر بشرية.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم أول الزقازيق يفيد بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق خلف مزرعة موالح بمفارق الصالحية الجديدة دائرة قسم الصالحية الجديدة.وتبين من التحريات نشوب حريق بمخلفات موز بقطعة أرض خلف مزرعة موالح بمفارق الصالحية، وتم السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية.