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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

مطران طنطا: «الفلك» أكبر مشروع تنموى تهديه «الأرثوذكسية» للوطن

السبت 20/مارس/2021 - 03:25 م
الأنبا بولا
الأنبا بولا
مونيكا جرجس
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افتتح الأنبا بولا، مطران طنطا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية، السبت، المقر الإداري للمؤسسة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يتم الاحتفال به غدًا الأحد.

حضر الافتتاح مجموعة من القيادات التنفيذية بالغربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشخصيات عامة.

تضمن برنامج الافتتاح زيارة مقر مشروع الفلك الكائن بقرية حصة أكوا بمحافظة الغربية والإطلاع علي مستويات الانجاز في المشروع، حيث تم الانتها من أكثر من 90% من المرحلة الأولى للمشروع، والانتهاء كذلك من 20% من مرحلته الثانية، وجاري العمل بشكل سريع ومنتظم لافتتاح المشروع أمام المستفيدين من خدماته الرائدة قبل نهاية عام 2021.

وقال بولا، على هامش الافتتاح إن هذا المشروع تم تصميمه وتنفيذه بأعلي المعايير العالمية لكي يفخر به كل مصري، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية تهدى هذا المشروع للمجتمع ككل، وأن خدماته ستكون متاحة مجانًا 100% ولكل المصريين بدون تمييز.

أوضح بولا أن هذا المشروع هو خلاصة دراسة التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، وأنه تم إرسال مجموعة للتدريب في إيطاليا علي إدارة مثل هذه المشروعات، مشددًا على أن عمليات التنفيذ تسير بقوة كبيرة منذ عامين تقريبًا، حيث ظهرت فكرة المشروع في عام 2018.

أضاف بولا أن مشروع الفلك، الجاري تدشينه وتجهيزه، يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات لذوي القدرات الذهنية الخاصة تضم التعليم، التدريب، تنمية المواهب، تعليم الحرف والإنتاج، والأنشطة الرياضية، بهدف تحقيق دمجهم في المجتمع وتعايشهم مع البيئة المحيطة بشكل مثالي.

ويتم إقامة هذا المشروع الضخم على مساحة إجمالية 6332 متر مربع ويضم مبنيين؛ المبنى الأول على مساحة 1473 متر مربع ويأخذ شكل «السفينة» أو «الفلك»، والمبنى الثاني على مساحة 1050 متر مربع وهو ملحق بالمبنى الأول، بالإضافة إلى مساحات خضراء وصوبات زراعية، وملاعب ومناطق ترفيه، ومقار الأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين.

وتضم مباني الفلك عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، غرفة إعاشة فندقية للمنتفعين، مصلى، مكتبة، مسرح للعروض الفنية، غرف للموسيقى والفنون، وغرف للأعمال الحرفية التي سيتعلمها ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتضم النجارة والكارتون والحياكة وغيرها.

وتابع الأنبا بولا: "يخدم مشروع «الفلك» 5 فئات رئيسية تضم في المرحلة الأولى؛ عدد 150 من ذوي القدرات الذهنية الخاصة بأعمار أكبر من 18 عامًا مقيمين إقامة فندقية متكاملة بالمشروع لتلقي التأهيل والتدريب والعلاج المتكامل، وعدد 150 آخرين في الفئة العمرية 4: 18 عامًا مترددين بشكل دائم علي المشروع لتلقي الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى أسر أبنائنا ذوي القدرات الذهنية الخاصة حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم للتعامل المثالي مع أبنائهم وتعظيم نتائج التأهيل والتدريب والتعليم الذين يتلقونه في المشروع".

أضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية "تضم قائمة الفئات المنتفعة المتدربين الذين يرغبون في العمل أو التطوع بمشروعات اخرى شبيهة حيث يتم تدريبهم بشكل متكامل ووفق منهج علمي متطور في معهد التأهيل المتواجد بداخل المشروع، أما الفئة الأخيرة فهي أهالي قرية حصة أكوة التي يقع فيها المشروع حيث يتيح المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لهم، ويقدم لهم بعض الخدمات العلاجية التي تتناسب مع طبيعة المشروع كما أن تواجد مشروع بهذه المواصفات في القرية سيعزز من جودة خدمات البنية التحتية المقدمة لأهالي المنطقة".

وناشد القائمون على المشروع الأجهزة التنفيذية المختلفة بضرورة مساندة هذا المشروع من خلال تنفيذ متطلبات البنية التحتية والمرافق في قرية حصة أكوا التي يقع بها هذا المشروع العالمي، وأن يتم تسريع وتيرة العمل في تهيئة كافة الخدمات اللازمة في أسرع وقت ممكن، حتى يتم إنجاز المتبقي من عمليات الإنشاء والتجهيز، وافتتاح المشروع لتقديم خدماته للمستفيدين من مختلف أنحاء الدولة.

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