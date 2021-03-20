محافظ قنا يقدم التهنئة للأمهات المثاليات: عظيمات مصر قادرات على العطاء

وسط أجواء من الفرحة، أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم السبت، عن فوز الأم خاريس العاملة بمؤسسة مار مرقس للبنين لإيواء الأيتام بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "مؤسسات" فى الحفل الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى ظهر اليوم، وذلك لرعايتها للأيتام بالمؤسسة على مدار 25 عاما، حتى حصولهم على شهادات جامعية.وأعلنت القباج عن فوز السيدة سميرة حسن محمد ابنة قرية الظافرية بمركز قفط بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة قنا، نظرًا لقصة كفاحها المتميزة فهى أرملة منذ 34 سنة توفى زوجها وترك لها اثنين من الأبناء الأول 10 سنوات والثانى سنة واحدة ولم تكن تمتلك سوى معاش شهرى 40 جنيها فقامت بعمل مشروع صغير يزيد من دخل الأسرة ونجحت فى تربية وتعليم ابنيها حتى حصلوا على شهادات جامعية.وفي سياق متصل قدم اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، التهنئة للأم خاريس لفوزها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "مؤسسات" والسيدة سميرة حسن محمد لحصولها على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وكذلك كافة الأمهات المثاليات، مشيدا بعطاء عظيمات مصر داخل الأسرة المصرية في التضحية والكفاح والإصرار على النجاح مهما كانت صعوبة العوائق.وذكر حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أن محافظة قنا جاءت في مقدمة المحافظات التي شاركت في مسابقة هذا العام حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 سيدة منهن وجرى عقد لجنة لتقييم واختيار الأمهات المثاليات طبقا للمعايير والضوابط التى حددتها الوزارة واسفر التقييم عن فوز الأم خاريس بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "مؤسسات" والسيدة سميرة حسن محمد ابنة فقط بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة والسيدة أنعام نجيب ابنة دشنا بلقب الأم المثالية الثانية والسيدة زينب عبدالعاطى عبداللاه ابنة نقادة بلقب الأم المثالية الثالثة والسيدة تيسير محمد سعد ابنة نجع حمادى كأم بديلة والسيدة فوزية عبدالرحيم عبدالعزيز ابنة مدينة قنا كأم لديها مشروع تمكين اقتصادى.