الأب وليم عبدالمسيح يروي سيرة القديس جون من نيبوموك

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، بعيد قديس جون من نيبوموك، إذ روي الأب وليم عبدالمسيح سعيد– الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: ولد جون عام 1345، وبدا جون دراسته اللاهوتية والعلمية في بادوفا بإيطاليا، وحصل على الدكتوراه في القانون الكنيسي وسيم كاهنًا، فى عام 1390م أصبح نائبًا عامًا لرئيس أساقفة مدينة براغ في أحد الأيام من شهر مارس عام 1393م جاء بعض الجنود بحاشية كبيرة للقبض على أسقف براغ والنائب العام الكاهن" جون من نيبوموك.وتابع: ثم تم إطلاق الأسقف وأربعة من الرفاق الذين كانوا معهم، أما جون فقد تعرض للتعذيب الشديد والضرب المؤلم، أمر أتباع الملك بإلقائه في النهر وفي الليل تم إلقاؤه من أعلى جسر تشارلز في نهر فلتافا.وتابع: ففي صباح اليوم التالي طفت جثته محاطة بنور غامض وبخمسة نجوم، تم نقله إلى الشاطئ ودفن بإكرام عظيم في كاتدرائية القديس فيتوس في براغ. بينما اندفع كل شخص باكيًا، لتقبيل قدميه وطلب شفاعته.مُختتمًا: بدأ المسيحيون في جمهورية التشيك يحتفلون ويبجلون القديس جون منذ القرن الخامس الميلادي. وفى عام 1729م تم إعلان قداسته.