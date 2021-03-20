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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إلغاء التحذير من «تسونامي» بعد زلزال بقوة 6.9 درجة في اليابان

السبت 20/مارس/2021 - 04:11 م
تسونامي
تسونامي
وكالات
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ألغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، السبت، تحذيرا من حدوث تسونامي بعدما ضرب زلزال بقوة 6،9 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي، دون ورود تقارير عن تسببه بأضرار في الممتلكات أو الأرواح حتى الآن.

وقالت الوكالة في البداية إن الزلزال قوته 7،2 درجة، مشيرة إلى أنه وقع عند الساعة 18،09 (09،09 ت غ) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة مياغي، على عمق 60 كيلومترا، وأصدرت تحذيرا من موجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى متر.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع أضرار في مياغي، وكانت المرافق المحلية تتفقد حالة المحطات النووية في المنطقة، حسب وسائل إعلام محلية.

وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بسبع درجات.

ويأتي هذا التحذير بعد فترة قصيرة من إحياء اليابان الذكرى السنوية العاشرة للزلزال الشديد الذي بلغت قوته تسع درجات في 11 مارس 2011، والذي تسبب في حدوث تسونامي قاتل وكارثة نووية في محطة فوكوشيما.

وكانت مياغي من المناطق المتضررة جراء تلك الكارثة التي وقعت في شمال شرق اليابان.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار على الفور، حسب تاكاشي يوكوتا، مسئول في مكتب إدارة الكوارث في محافظة مياغي.

وقال لوكالة «فرانس برس»: "لم نتلق أي تقارير فورية عن حدوث أضرار أو إصابات بعد الزلزال وتحذير تسونامي.. لكننا ما زلنا نجمع المعلومات".

وذكرت هيئة تنظيم الإشعاع النووي أنه لا توجد تقارير عن حدوث خلل في المنشآت النووية في المنطقة، بما في ذلك محطة فوكوشيما دايتشي النووية، ومحطة أونغاوا النووية، ومختلف المنشآت الأصغر والمفاعلات النووية التجريبية.

والشهر الماضي تعرضت المنطقة أيضا لزلزال قوي أدى إلى إصابة العشرات.

وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة، وهو يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

وتتعرض البلاد بانتظام للزلازل، ولديها قوانين بناء صارمة تهدف إلى ضمان قدرة المباني على تحمل الهزات القوية.

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