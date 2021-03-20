رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية

السبت 20/مارس/2021 - 03:15 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد الابنودى
طباعة
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التطوير والتحديث المستمر للمناطق الجغرافية البترولية يحقق أهداف استراتيجية الوزارة فى الاستغلال الأمثل لما تملكه الكيانات البترولية من إمكانيات، وكذلك تحقيق أهداف ورؤية خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠.

وأكد الملا خلال رئاسته اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية أهمية الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى ورفع كفاءة تلك المنظومة باستمرار بما يحقق أهداف تأمين بيئة الأعمال والحفاظ على الكوادر والمنشآت والمعدات، مضيفًا أن المشروعات التى تشهدها المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لرفع كفاءتها تتسم بالبناء على ما تحقق وإضافة أبعاد تأمينية وتنفيذ توسعات مطلوبة وزيادة التكامل بين الشركات العاملة بالمنطقة الجغرافية لتحقيق التوافق الكامل فيما يخص البيئة والأمن الصناعى وفق الأكواد العالمية المعمول بها فى صناعات التكرير والنقل والتوزيع والتداول.

وتناول الاجتماع موقف تقدم الأعمال في مشروعات التطوير الجارية بالمنطقة للوقوف على أخر تطورات تنفيذها، حيث تم استعراض مستجدات مشروع تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد الجاري حاليا بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه واستعراض ماتم إنجازه في تجديد مستودعات التخزين ومنصة الشحن والخدمات الخاصة بها بهدف العمل وفق أحدث المعايير العالمية في مجال الشحن لسيارات نقل الوقود الصهريجية.

وشهد الاجتماع استعراض مشروع تطوير شبكة خطوط أنابيب البترول بمنطقة مسطرد ودعمها بوسائل السلامة في إطار خطط تطوير المناطق الجغرافية البترولية وتعزيز قدرات الأمن الصناعي وتحقيق التوافق البيئى.

جولة تفقدية بالمنطقة
وأجرى الملا ومرافقوه جولة تفقدية بمنطقة مسطرد البترولية تابع خلالها انتظام الأعمال فى مصفاتى القاهرة والمصرية لتكرير البترول وشبكة نقل وتداول الخام والمتتجات البترولية بشركة أنابيب البترول، وكذلك أعمال تطوير مستودعات التعاون ومصر للبترول.

وأكد الملا خلال الجولة التفقدية أهمية الاستمرار برفع الوعى ومتابعة التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على العاملين وأسرهم، مشيدًا بما يتحقق من نتائج أعمال ساهمت فى استقرار سوق المنتجات البترولية بالرغم من الجائحة، حيث إن المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد أحد الأجنحة الرئيسية فى تلبية احتياجات قطاع كبير من مستهلكى المنتجات البترولية بمصر، كما أشاد بنجاح شركات التسويق البترولى فى توفير المطهرات والمنظفات المنزلية مما أحدث توازنًا بالسوق فى ظل تنامى استهلاك تلك المنتجات بسبب الجائحة.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونائبيه للتكرير الكيميائى أشرف الشامى والتخطيط المهندس أيمن عمارة، ومساعده للأمن والسلامة الكيميائى جمال فتحي، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجيت، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية ورؤساء الشركات بمنطقة مسطرد البترولية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

خريطة المعارض الدولية لعام 2021

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس

صدور الطبعة الثانية من ترجمة «حزن غير محتمل» لـ بيتر هاندكه