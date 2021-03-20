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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا أرساني عن عادل نصيف: سوف تظل الكنائس تشهد بأعماله

السبت 20/مارس/2021 - 03:15 م
أرساني
أرساني
تريزة شنودة
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نعى نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا، رحيل الفنان المهندس عادل نصيف، والذي رحل على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا أرساني في نص بيانه: نتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل الكريم لزوجته وبناته وأشقائه وشقيقته، ويخص بالذكر شقيقه الأكبر جناب الأب القمص رويس البراموسي بدير البراموس العامر وادي النطرون.

مُضيفًا: نذكر له إيمانه وإخلاصه وسعيه الدؤوب في أحياء الفن القبطي مما يعضد المحافظة على الحضارة القبطية العظيمة وإبراز شخصية الكنيسة القبطية، ونذكر له تعاونه معنا على مدى أكثر من ثلاثين عاما في تأسيس كنائسنا القبطية في هولندا وسوف تظل هذه الكنائس تشهد بأعماله وإنجازاته من الأيقونات والرسوم الحائطية والموازاييك على أعلى وأرق مستوى فني، الرب يعوض الكنيسة في فقده ويعزي أسرته ومحبيه.

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