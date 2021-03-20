ضابط ومعلم.. الأم المثالية بقنا: 34 عامًا من العمل في الطيور

على مدار 34 عامًا، عملت خلالها السيدة سميرة حسن محمد، على تربية ابنيها الاثنين، اللذين تركهما والدهما صغيرين وتوفى، محاولًة الإنفاق عليهما من خلال عملها بمشروع صغير، بمركز قفط جنوبي محافظة قنا، ليتم مكافأتها من وزارة التضامن الاجتماعي باختيارها لتكون الأم المثالية على مستوى المحافظة.



الأم المثالية بمحافظة قنا كافحت من أجل تربية أبنيها، اللذين تركهما والدهما وهما في أعمار مختلفة، فالأول كان يبلغ من العمر 10 سنوات، والثاني كان يبلغ من العمر عامًا واحدًا، دون أن يكون معها مصدر للدخل، سوى معاش شهري يبلغ 40 جنيهًا شهريًا.



سميرة حسن محمد، ابنة قرية الظافرية التابعة لمركز قفط جنوبي محافظة قنا، الفائزة بمسابقة الأم المثالية الأولى على محافظة قنا، نظرًا لقصة كفاحها المتميزة، والتي كدحت وعانت من أجل تربية الأبناء دون أن تمد يدها لأحد، حتى نجحت فى تربية وتعليم ابنيها حتى حصلا على شهادات جامعية.



الأم المثالية بمحافظة قنا عملت على تربية ابنيها من معاشها الشهري البالغ 40 جنيهًا، إلى جانب قيامها بفتح مشروع لبيع الطيور، وذلك من أجل مساعدتها على تربيتهما، ولمساعدتها على تحمل ظروف المعيشة الصعبة.



ابنة قرية الظافرية بمركز قفط جنوب قنا، نجحت في أن تقود مسيرة تعليم ابنيها، حتى أصبح أحدهما معلمًا والآخر ضابطًا في الحماية المدنية، قائلًة: "عيالي عندي بالدنيا كلها، والحمدلله ده كله فضل من ربنا، والحمدلله الحكومة أكرمتني زي ما ربنا وقف جمبي في تربية العيال وكرمني".