تنشيط السياحة تتوقع وصول طيران مباشر من إيطاليا خلال الصيف

عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اجتماعًا موسعًا في مدينة شرم الشيخ، مع أعضاء الوفد الإيطالي الذي يضم 140 فردًا من ممثلي أكثر من 20 من كبرى منظمي الرحلات السياحية الإيطالية وأهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الصحافة والإعلام الإيطالي.جاء ذلك على هامش زيارة الوفد الإيطالي إلى مدينة شرم الشيخ، وتستمر خلال الفترة من ١٨ حتى ٢١ مارس الجاري لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة.من جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف إلى أن الجانب الإيطالي يتوقع استئناف رحلات الطيران العارض من جميع أنحاء دولة إيطاليا إلى مدينة شرم الشيخ والمقاصد السياحية المصرية المختلفة اعتبارًا من موسم الصيف المقبل، مشيرًا إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة بعض المقترحات والآليات المستقبلية للترويج للسياحة المصرية بصورة أكبر داخل إيطاليا، وبحث سبل التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بدراسة وتقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية وورش العمل، لتعزيز الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية باعتبارها مقاصد آمنة بخبرات عالية الجودة، وتقدم مستويات خدمة سياحية ممتازة.كما تمت مناقشة مقترح دعوة بعض المشاهير وعدد من المدونين السياحيين من إيطاليا لزيارة مصر خلال الفترة القادمة ضمن آليات التسويق التي تعتمد عليها الهيئة.ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الإيطالي بالمقومات السياحية والأثرية العديدة التى تمتلكها مصر ولا سيما في ظل تميز المنتج السياحي المصري بتنوعه وثرائه بما يلبى مختلف احتياجات السائحين بشرائحهم المختلفة.