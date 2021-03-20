أول ظهور للأمير هاري بعد مقابلته المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري

ظهر الأمير هاري، علنا للمرة الأولى في ولاية كاليفورنيا، منذ مقابلته مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى، والتى أوقعت قصر باكنجهام فى الحرج.وظهر الأمير هارى على دراجة هوائية وتبعه فريق أمني في سيارة دفع رباعي أثناء تجوله في الولاية الأمريكية، ولم تكن ميجان ماركل أو ابنه «أرشي» بصحبته.وارتدى الأمير هارى نظارة شمسية سوداء وكمامة باللون الرمادي.يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميجان تخليا عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، «أرشي»، إلى جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة من أجل حياة أكثر استقلالية.وأثارت مقابلة هاري وميجان التي بثتها شبكة «سي بي إس» التليفزيونية نقاشات حول العالم بشأن العنصرية والصحة العقلية وحتى العلاقة بين بريطانيا ومستعمراتها السابقة.وكشف هاري عن أن علاقته بالملكة كانت أفضل من أي وقت مضى، لكنه شعر بخيبة أمل من قبل والده تشارلز، حيث كشف كيف توقف أمير ويلز عن الرد على مكالماته وعزله ماليا.