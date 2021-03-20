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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأم المثالية بالقليوبية: حاربت فقدان الزوج ومتاعب الحياة و«4 أمراض»

السبت 20/مارس/2021 - 03:13 م
فوزية حامد
فوزية حامد
ولاء جمال
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قالت فوزية حامد محمد، الأم المثالية الأولى على محافظة القليوبية، البالغة من العمر 70 عامًا، إن لديها 3 أبناء، بنتان إحداهن في كلية دار علوم والأخرى حاصلة على ليسانس أداب، والثالث في كلية الحقوق، وأصيب زوجها بجلطة أثرت على قدميه وتوفي على إثرها.

وأضافت محمد، أن المصائب تو الت بعد وفاة زوجها وأصيبت ابنتها الكبرى بأورام سرطانية خبيثة في قدمها، وتم بتر نصف ساقها بعد ثلاثة أشهر، موضحة أن ابنتها الأخرى أصيبت بورم حاد في قدمها تسبب في التهاب درني، وابنها الصغير أصيب بمرض السكري وهو في السابعة عشر من عمره.

وتابعت، أنها ظلت ورائهم حتى أكملوا التعليم وتزوجوا، قائلة: "الأم لا يمكن أن تزهق من أبنائها"، مضيفة أن الابنة الكبرى معلمة لغة عربية، والثانية مشرفة إنتاج بشركة، والثالث محامي حر، وبعد زواج الكبرى وأنجبت طفلها الأول هاجمها مرض "السرطان" مرة أخرى بالرئة، فكانت هي السند الأول لها وما زالت تقوم برعايتها حتى تتماثل للشفاء، وما زال نهر العطاء مستمر.

يذكر أن المعايير المرجحة لاختيار الأم المثالية 2021، يأتي أبرزها: تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة، وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم فى الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء فى المجتمع إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية مبدأ التمكين الاقتصادى ويعنى الأم التى قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية، والتى ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

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