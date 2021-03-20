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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء قوائم انتظار مرضى حصوات الكلى بمستشفى سوهاج الجامعى

السبت 20/مارس/2021 - 03:12 م
أحمد عزيز عبد المنعم
أحمد عزيز عبد المنعم
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن نجاح المستشفى الجامعي في القضاء عليى قوائم انتظار مرضى حصوات الكلى والمسالك البولية، وذلك بعد افتتاح وتشغيل وحدة تفتيت حصوات الكلى والحالب بالموجات التصادمية بدون تدخل جراحي وبدون ألم في نهايه شهر فبراير الماضي.

وقال "عزيز" أنه تم إجراء عمليات تفتيت لما يزيد عن 60 مريضًا منذ افتتاح وحدة التفتيت وحتى الآن، حيث أظهر الجهاز الجديد كفاءة كبيرة في التفتيت نظرًا لأنه من أحدث الأجيال لأجهزة التفتيت، ولما يتمتع به الأطباء بقسم المسالك بالجامعة من خبرة في هذا التخصص.

أوضح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي ان تشغيل وحدة التفتيت يعد من أحدث الاضافات والخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفي الجامعي لخدمة محافظات الصعيد، مساهمة منها في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لكافة المواطنين، ويأتي تماشيًا مع توجه القيادة السياسية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين في كافة التخصصات.

وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي أن الوحدة تعمل بالموجات التصادمية لتفتيت حصوات الكلى والحالب التي يقل حجمها عن ٢ سم، خلال عدد من الجلسات، موضحًا أن عمليات التفتيت تجرى للمرضى كإجراء خارجي دون الحاجة إلى الحجز بالمستشفى.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك انه يمكن اجراء اكثر من خمس حالات تفتيت يوميًا باستخدام جهاز تفتيت الحصوات الجديد،كما يستطيع المريض ان يغادر المستشفى بعد ساعة من اجراء عملية التفتيت ويمكن ان يعود لعمله في صباح اليوم التالي، موضحًا ان تشغيل الجهاز ادي إلي تخفيف العبء علي القسم الداخلي وغرف عمليات القسم الجراحية، حيث يشكل مرضى الحصوات ٤٠٪؜ من عدد العمليات التي تجري بالقسم.

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