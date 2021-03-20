الأم المثالية بسوهاج.. توفي زوجها قبل 10 سنوات وعملت في تحفيظ القرآن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صباح اليوم، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وفازت أحلام فتحى عبداللطيف بالأم المثالية لمحافظة سوهاج.والسيدة أحلام فتحي، حاصلة على بكالوريوس تعاون وإرشاد زراعى، تعمل مهندس زراعى حر، أرملة منذ 10 أعوام، توفى زوجها فى حادث أليم بعد زواج استمر 16 عاما.الأم المثالية لها ابنان الأول معيد بكلية الحاسبات والمعلومات، والثانى بكالوريوس تجارة، كان الأول عند وفاة الأب بالمرحلة الثانوية والأصغر بالمرحلة الإعدادية، واضطرت الأم للنزول لميدان العمل لتستطيع مواجهة متطلبات الأسرة وتعليم الأبناء، أثناء اندلاع ثورة 2011، وكانت وقت ذلك تتقاضى أول راتب لها 150 جنيها شهريا، وبدأت فى تحفيظ القرآن الكريم تطوعا بالمساجد، وتصنع المأكولات وتسوقها.ولصعوبة الحالة الاقتصادية حولت "أحلام" الأبناء من المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية، والتحق الابن الأكبر بكلية الحاسبات والمعلومات وتفوق وتم تعيينه معيدا بها، والتحق الابن الثانى بكلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، وتخرج بتقدير جيد جدا، وتم تكريم أبنائها من حفظة القرآن الكريم.ساهمت الأم المثالية فى العمل الاجتماعى مثل مشروع "أسوأ أشكال عمالة الأطفال، الوقاية من أخطار الحريق، تشغيل الفتيات"، ومازال عطائها الدائم مستمرا نحو أبنائها والمجتمع.