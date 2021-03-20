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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق برنامج «ساعة سعادة» على راديو مصر

السبت 20/مارس/2021 - 03:10 م
الإعلامية داليا نبيل
الإعلامية داليا نبيل
منار إبراهيم
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انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج "ساعة سعادة" تقديم الإعلامية داليا نبيل والمعروفة بسفيرة السعادة، يأتي انطلاق البرنامج تزامنًا مع احتفال دول العالم بيوم السعادة العالمي.

البرنامج يذاع يومي السبت والثلاثاء من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصرًا على راديو مصر، وتقول داليا نبيل الهدف من البرنامج هو بث الطاقة الايجابية لدى المستمعين من خلال فقرات متنوعة يقوم من خلالها البرنامج بالقاء الضوء على كل مسببات السعادة من مشروعات عملاقة تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحسين حياة المواطنين والعديد من مسببات السعادة المتنوعة من أماكن، أكلات، نماذج مشرفة، قصص نجاح، طرق علمية وعمليه لتحسين الصحة النفسية.

كما تعرف المستمع بأهمية نشر السعادة وزيادة الوعي وتحسين الإدراك ودعم الافكار الإيجابية البناءة في المجتمع وآثارها على الصحة العامة وزيادة إنتاجية ودخل الفرد وبالتالي زيادة الدخل القومي وتحسين ترتيب مصر في مؤشر السعادة العالمي.

والجدير بالذكر أن داليا نبيل هي أول عربية حاضرت عن السعادة من داخل الأمم المتحدة بنيويورك وتم عرض لقائها علي الموقع الرسمي للأمم المتحدة تحت عنوان "روشتة السعادة المصرية" وإعادة عرضه العام الذي تلاه احتفالًا بيوم السعادة العالمي تحت عنوان "هكذا تحتفل المصرية بيوم السعادة العالمي".

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