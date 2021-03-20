احتراق سيارة يوقف حركة المرور بشارع البطل في المهندسين

نشب منذ قليل حريق داخل سيارة ملاكى بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين، ما أدى إلى توفف حركة السيارات فى الاتجاه من شارع جامعة الدول العربية، وصولا إلى الدقى.وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان لإخماد الحريق.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة أعلى شارع البطل أحمد عبد العزيز، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق وجارى عملية إخماد حريق.