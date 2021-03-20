وفد من مديرى الإدارات بمحافظة بورسعيد يزورون مشروعات العاصمة الإدارية

زار وفد من مديري الإدارات بديوان عام محافظة بورسعيد اليوم السبت، العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على المشروعات القومية المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك زيارة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة والذي يجمع كافة الوزارات والهيئات الحكومية ومقام على أعلى مستوى.واستمع الوفد لشرح موجز من أحد المختصين عن جهود الدولة فى إنجاز العاصمة الإدارية الجديدة وإقامة كبرى المشروعات القومية والتنموية فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وأعرب الوفد عن سعادتهم بزيارة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتى تمثل نموذجا يفتخر به لكل المصريين وإنجازا حضاريا يضاف لقائمة الانجازات التي حققتها الدولة المصرية تحت راية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدوا على أهمية زيارة العاصمة الجديدة للتعرف والوعى بجهود الدولة المستمرة والمتواصلة على أرض الواقع، ودعم خطط التنمية الشاملة.