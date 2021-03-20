دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقي

◄ سوسن بكر من جنوب السودا



◄ محمد من تشاد



مشروع دولي هام، أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل توطيد وتدعيم العلاقات المصرية والأفريقية، هو مشروع 1000 شاب إفريقي، الذي يُعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، وبناء القدارات القيادية للشباب في مصر وإفريقيا.بدأ المشروع بالتعاون مع جامعة القاهرة، واستطاع تدريب 1000 شاب إفريقي على أسس القيادة والعمل الجماعي، على 5 دفعات متتالية، حيث تقدم 5 آلاف شاب من 34 دولة إفريقية وعربية.واختير 1000 فقط، بالتعاون مع كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، وتم تخريج آخر دفعة منذ أيام قليلة، لعدد من الشباب الأفارقة، وساهم البرنامج في تفعيل القوة الناعمة المصرية.ومن المقرر أن تستمر البرنامج الرئاسي، حتى يتم تدريب 10 آلاف إفريقي، وفقًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي."الدستور" في التقرير التالي حاورت عددا من شباب الدفعة الأخيرة لبرنامج 1000 إفريقي حول تجربتهم من المشاركة ومدى الاستفادة منها في حياتهم العملية من دول أفريقية متعددة.سوسن بكر أفريقية من جنوب السودان، واحدة ممن استفدن من مبادرة 1000 قائد إفريقي في مصر، وهو البرنامج الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذا تعمل سوسن مهندسة زراعية وتفضل العمل التطوعي والخيري لذلك شاركت في البرنامج.قالت: "قدمت في البرنامج خلال عبر الرابط والاستمارة الموجودة به، وكنت من المؤهلين للمقابلة الأولى وهو عبارة عن خمس مراحل الأولى كانت التأسيسية بمعنى التعارف بين المتقدمين والمدربين وحول المشاريع التي سيقومون بها".أضافت: "والمرحلة الثانية هي التأسيسية المتقدمة الخاصة بالتعريف بكل مراحل وبرامج المبادرة، والمرحلة الرابعة هي التخصص ومناقشة الخطط الخاصة بمشروع كل متقدم، والمرحلة الخامسة كانت نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي".ترى سوسن أن البرنامج أكسبها ثقة زائدة في نفسها وقدمها للمجتمع بصورة أوضح، لافتة إلى أن مشروعهها كان يخص التعليم في القارة الأفريقية وإصلاحه بما يتماشى مع متطلبات الحياة كالتعليم الفني والتقني بدلا من التركيز على التعليم الأكاديمي.وكانت جمهورية تشاد حاضرة في تلك المبادرة الرئاسية واستفاد منها محمد علي إفريقي من جمهورية تشاد، والذي تقدم إلى البرنامج الرئاسي من خلال الإعلان على صفحة كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.استفاد محمد بشدة من المراحل الأولى للبرنامج وتم دعم مشروعه بعدما تخصص في قسم الإدارة نظرًا لاتساع دائرتها، وإفادتها له في حياته العملية، مبينًا أن المشروع الذي عمل عليه هو التعليم، نظرًا لكون العلم أساس كل شي ولا تكون النهضة بغيره وفقًا لحديثه.وبعد انتهاء البرنامج أصبح لدى محمد معلومات ضخمة عن كيفية إدارة مشروعه أهمية التعليم عن طريق الابتكارات والتعاون عليها من خلال العمل الجماعي.مستفيد آخر تحدثنا إليه وهو محبوب العامر، والذي كان من الأساس يدرس في كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، وعلم عن البرنامج الرئاسي من خلال الكلية وتقدم على الفور.يرى أن أكثر شيء استفادت هو مرحلة عرض تجارب المشاريع التي سيعمل عليها المشاركون، إلى جانب قال: مرحلة الكورسات التمهيدية والتي أضافت له معلومات عن القيادة والعمل المجتمعي بشكل كبير.تابع محبوب: "درسنا أسس التخطيط الاستراتيجي والاتصال الفعال والكورسات الأساسية التي تسهل علينا العمل خلال فكرة المشروع، ودرسناهم بصورة أعمق تحقق إفادة فيما بعد لنا، حتى يمكننا العمل على مشروعاتها تلك بعد انتهاء مدة التدريب في البرنامج".وأضاف: "فتحت مبادرة الرئيس ١٠٠٠ قائد افريقي آفاق كثيرة أمام الأفارقة للتعاون والتشبيك مع دول العالم، كي يتم تقديمه في صورة أحسن، وأصبح لدي اصدقاء كثيرون من القارة الأفريقية ولازالنا على تواصل رغم انتهاء البرنامج".