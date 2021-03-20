وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع في جنوب سيناء يكفي 6 أشهر

يتفقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فى ختام جولته لمحافظة جنوب سيناء، أحد فروع المجمعات الاستهلاكية بحى النور بمدينة شرم الشيخ، وقد تم المرور كذلك على فرع الجملة ومنفذ بيع اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك منفذ بيع الأسماك الطازجة التابع للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.وأكد المصيلحي على توافر كافة السلع التموينية والأساسية بمحافظة جنوب سيناء وتوافر احتياطي استراتيجي من تلك السلع لمدة 6 أشهر بمحافظة جنوب سيناء.وشدد المصيلحي على ضرورة إتاحة كافة السلع للمواطنين فى المحافظة بكميات وأسعار مناسبة، مؤكدًا فى الوقت نفسه على أن ما يتم توفيره من جانب وزارة التموين بكافة محافظات الجمهورية يتواجد وبكميات كبيرة كذلك فى محافظة جنوب سيناء وبنفس الجودة والكفاءة.وقد رافقه فى جولته بمدينة شرم الشيخ وخالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وسامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وكذلك المهندسة نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والتموينية بالمحافظة.وأعرب المصيلحي عن سعادته البالغة فى التواجد بمحافظة جنوب سيناء فى عيدها القومي، وتواجده مع أهالي سيناء وتفقده للمنشآت التموينية والاطمئنان على توافر السلع وانتظام وكفاءة كافة الخدمة التموينية المقدمة بمستوي يليق بالمواطن المصري فى كافة أنحاء الجمهورية، مشددًا أن دور وزارة التموين يمتد ليشمل تلبيه كافة الاحتياجات التموينية لكافة المواطنين.