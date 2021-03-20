تونس: إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية بـ3 ولايات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية برية وبحرية، بولايات (نابل ومدنين والقصرين).وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم السبت- أن الحرس الوطني بمحافظة نابل تمكن من ضبط 18 شخصا، من بينهم منظم عملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، وآخر مطلوب القبض عليه، وحجزت لديهم سيارة خاصة ومبلغا ماليا من العملة التونسية.وأضافت أن وحدات الحرس الوطني بولاية مدنين ضبطت 9 أشخاص يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الليبية التونسية خلسة.وفي ولاية القصرين، تم القبض على 4 أشخاص، من بينهم 3 يحملون جنسية أجنبية، وتبين أن أحدهم دخل إلى الأراضي التونسية بشكل غير قانوني.وقامت النيابة العمومية التونسية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.