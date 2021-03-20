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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

على الطيب يبدأ تصوير مشاهده في «الاختيار 2»

السبت 20/مارس/2021 - 03:22 م
على الطيب
على الطيب
دعاء عبد المقصود
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بدأ الفنان علي الطيب في تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شبكة قنوات ON.

ويظهر الطيب ضمن أحداث المسلسل كضيف شرف في دور أحد ضباط الأمن الوطني ويدعى هشام الصاوي، ومن المقرر أن ينتهي من مشاهده في العمل خلال أسبوعين.

من جانبها، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل "الاختيار2" مترجما باللغة الإنجليزية على كافة الشاشات، المقرر أن تعرض العمل خلال موسم رمضان المقبل، حيث يعرض بشكل حصري على شبكة on، على أن يتم عرضه على شاشة mbc ومنصتي Shahid وwatch it.

وكان المنتج تامر مرسي مالك شركة سينرجي ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرح الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "الاختيار 2"، الذي يحمل شعار "رجال الظل"، ويخوض بطولته كل من النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

وتضمن البرومو الدعائي للجزء الثاني من مسلسل الاختيار عددا من المشاهد الإرهابية والعنف ضد رجال الشرطة المصرية، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة "ON" الفضائية.

مسلسل "الاختيار 2" من بطولة كل من كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولى، ومن سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.

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