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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الام المثالية بالشرقية.. قصة كفاح بعد وفاة زوجها بعد 7 سنوات من زواجها

السبت 20/مارس/2021 - 03:07 م
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
ولاء جمال
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سمية عمر علي دبل، الأم المثالية بمحافظة الشرقية، تبلغ من العمر 57 عاما وتوفي زوجها بعد مرور 7 سنوات من الزواج بسبب إصابته بفشل كُلوي، تاركا للأم ولد وبنت "ست سنوات، وعامان ونصف"، ولم تستطع الحصول على إرثها وأصيبت بجلطة أفقدتها النطق والحركة.

بدأت الأم البحث عن مصدر للرزق لتلبية احتياجات الأبناء، قامت ببيع الأدوات المنزلية وحياكة المفروشات لتستطيع تعليمهم، عملت باليومية في الوحدة المحلية لقريتها والتحقت بوظيفة وهي الآن باحث متابعة أول.

التحقت الابنة بكلية التمريض ثم بالكلية الحربية الضباط المتخصصين وتزوجت، وتخرج الابن الثاني من كلية الحقوق والتحق بأكاديمية الشرطة.

بات للأم دور في مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وشاركت في الكثير من المبادرات منها "إيواء المشردين"، وساهمت في محو آميه العديد من أفراد القرية والقرى المجاورة.

قامت الأم برعاية شقيقتها الكبرى القعيدة والتي لم تتزوج حتى توفاها الله، وما زال نهر العطاء مستمر نحو الأبناء.

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