أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

اختارت وزارة التضامن الاجتماعي، روحية محروس حبيب، أم لثلاثة معاقين، مقيمة بمحافظة المنوفية، أمًا مثالية على مستوى الجمهورية.وأشار محمد حبيب، ابن الأم المثالية، إلى أنه هو من قدم لوالدته في المسابقه، وكان حلمه الوحيد تكريم أمه التي ربته هو و4 أشقاء وتعبت عليهم دون اللجوء لأحد، وبكل عفة وحب، لذلك يرى أن الشيء الوحيد الذي سوف يعوضها هو تكريمها ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي طالما حلمت برؤيته فكان حلما لها بعيد المنال واصبح اليوم حقيقة.ومن جانبها، وجهت روحية محروس حبيب، الشكر "الدستور"، التي كانت أول من فجر قصتها وألقى الضوء عليها، مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة التي محت شقاء وعناء العمر، َبتكري لم تكن تتوقعه أبدًا.وشكرت كل من تعاطف معها وشجعها بكلمة طيبة، كما وجهت الشكر لوزيرة التضامن والرئيس السيسي، التي تدعو له دائمًا بالتوفيق، مردده: "ربنا يحفظه ويبعد عنه الناس الوحشه هو سندنا وهو الأمان لينا".ولم تستسلم لظروفها أبدًا أو لعوامل كبر سنها، لكن كان لديها إصرار وعزيمة لأداء رسالتها على أكمل وجه، واستطاعت أن تضرب مثالًا للرحمة والإنسانية.بدأت قصتها بإنجاب 3 أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى الرغم أنه ليس بيدها وكانت إرادة المولى عز وجل، واجهت مسئولية تربيتهم والعمل لتلبية احتياجاتهم اليومية دون أن تلجأ لأحد، حيث إنها تقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت وحتى مع وصولها لسن الستين، تقدم لهم كل الرعاية، وتهتم بأعمال الحقل الخاص بها بيدها لتسعى وراء رزقها.«الدستور» توجهت إلى منزل روحية محفوظ حبيب بإحدى قرى محافظة المنوفية، سيدة بألف رجل وألف سيدة رغم ضعف بنيتها وقلة حيلتها وكبر سنها، ظلت تعافر ممسكة الفأس بيد واليد الأخرى ترعى بها 3 معاقين، طيلة 41 عامًا عمر من الشقاء والعناء، تركها زوجها منذ 27 عامًا وتخلي عنها وترك لها مسئولية الأبناء.في منزل صغير من الطوب اللّبن وحجرة واحدة وغرفة أقل من متر تعد بها الطعام، وفناء يتسع لخمسة أشخاص به حوض من الأسمنت لصنبور من المياه، هذا كل ما تملكه ملاك الرحمة دون أي أجهزة كل شيء في حياتها بدائي، وبالرغم من هذا، لم تطلب مساعدة يومًا من أحد، ظلت صامدة حتى لا تخضع واستغنت عن كل شيء، كل همها، فقط، أن يأتي عليها المساء تغلق عليها بابها في ستر وأمان من الله.روحية تعيش بإحدى قرى المنوفية (61 سنة) قضتها في رعاية 4 أبناء ثلاثة منهم أطفال من الأربعين إلى 27 عامًا وولد واحد فقط معافى، وظلت تكافح حتى أكمل تعليمه وأصبح مهندسًا، أما الثلاثة الآخرون فهم بيدها أينما ذهبت سواء إلى الحقل أو قضاء مستلزماتها.وقالت إنها قضت عمرها في خدمة أبنائها ودائمًا ما ينتابها الخوف عليهم: "ربنا يجعل يومهم قبل يومي علشان ميتبهدلوش وميلاقوش حد يرعاهم ويأكّلهم"، لافتة إلى أنها دائمًا ما تحمد الله برغم كل شيء ولا تتمنى إلاّ أن يحفظ لها ولدها الوحيد المعافى.أضافت الأم روحية أنها تصحو كل فجر للصلاة تعد الإفطار وتطعم أولادها وتقوم بتغير ملابسهم وعمل ما يلزم لهم لأنهم كبار بتصرفات الأطفال الصغار، وتأخذهم معها إلى الحقل يجلسون معها حتى تتم أعمالها وترجع بهم إلى المنزل لتعد وجبة الغداء.وأشارت إلى أنها تعود من الحقل بعد العشاء تقوم بغسل ملابسهم وتطعمهم وتضعهم بجوارها في السرير، لكن دائمًا ما تصحو على خروج أحدهم رغم غلق الأبواب، وفي أحيان كثيرة يتسلقون الأسطح للخروج من المنزل، مضيفة أنها كانت تتمنى أن تذهب للحج، لكن لا تستطيع حتى لو أتيحت لها الفرصة بسبب أبنائها التي ترعاهم، ولا تتمنى غير ستر الله.