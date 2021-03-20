آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

يعرف الملصق الإلكتروني لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا مخزن بها معلومات السيارة بالكاملالمعلومات المتضمنةمدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني.فوائدهيحدد أحجام وأعداد السيارات في الطريق ما يسمح بتحديد الخدمات.يساعد على ضبط كل أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا.يرسل رسالة على هاتف المستخدم حال توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق.منع تعرض السيارة للسرقة، حيث يتم ضبط السيارة عن طريقه.حال محاولة السارق نزع الملصق الإلكتروني يتم تحديد مكان السيارة وضبطها.حال قيام اللص بكسر الزجاج يتم تنبيه المرور بحدوث تعدي على السيارة.التركيبآخر مهلة 30 مارس الجاري.