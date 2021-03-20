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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

السبت 20/مارس/2021 - 03:08 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
عماد سليمان
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يعرف الملصق الإلكتروني لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا مخزن بها معلومات السيارة بالكامل

المعلومات المتضمنة
مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني.

فوائده
يحدد أحجام وأعداد السيارات في الطريق ما يسمح بتحديد الخدمات.

يساعد على ضبط كل أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا.

يرسل رسالة على هاتف المستخدم حال توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق.

منع تعرض السيارة للسرقة، حيث يتم ضبط السيارة عن طريقه.

حال محاولة السارق نزع الملصق الإلكتروني يتم تحديد مكان السيارة وضبطها.

حال قيام اللص بكسر الزجاج يتم تنبيه المرور بحدوث تعدي على السيارة.


التركيب
آخر مهلة 30 مارس الجاري.

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