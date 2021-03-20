آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)
السبت 20/مارس/2021 - 03:08 م
عماد سليمانطباعة
يعرف الملصق الإلكتروني لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا مخزن بها معلومات السيارة بالكامل
المعلومات المتضمنة
مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني.
فوائده
يحدد أحجام وأعداد السيارات في الطريق ما يسمح بتحديد الخدمات.
يساعد على ضبط كل أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا.
يرسل رسالة على هاتف المستخدم حال توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق.
منع تعرض السيارة للسرقة، حيث يتم ضبط السيارة عن طريقه.
حال محاولة السارق نزع الملصق الإلكتروني يتم تحديد مكان السيارة وضبطها.
حال قيام اللص بكسر الزجاج يتم تنبيه المرور بحدوث تعدي على السيارة.
التركيب
آخر مهلة 30 مارس الجاري.
المعلومات المتضمنة
مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني.
فوائده
يحدد أحجام وأعداد السيارات في الطريق ما يسمح بتحديد الخدمات.
يساعد على ضبط كل أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا.
يرسل رسالة على هاتف المستخدم حال توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق.
منع تعرض السيارة للسرقة، حيث يتم ضبط السيارة عن طريقه.
حال محاولة السارق نزع الملصق الإلكتروني يتم تحديد مكان السيارة وضبطها.
حال قيام اللص بكسر الزجاج يتم تنبيه المرور بحدوث تعدي على السيارة.
التركيب
آخر مهلة 30 مارس الجاري.