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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يغلق 7 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت إصاباتها بالسعودية

السبت 20/مارس/2021 - 02:53 م
غلق مسجد
غلق مسجد
وكالات
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم 7 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 41 يومًا 326 مسجدًا تم فتح 311 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد في مناطق (الشرقية، الحدود الشماليه، نجران، عسير).

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 5 مساجد في مناطق (الرياض، المدينة المنورة، الباحة، تبوك، القصيم)، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة الجميع.

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