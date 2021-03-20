رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ابل سيدر».. مقادير وخطوات عمل مشروب المناعة

السبت 20/مارس/2021 - 03:23 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة
مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حذر الكثير من الأطباء، من الموجة الثالثة، ولهذا يجب الاهتمام بالأطعمة والمشروبات التى تقوى جهاز المناعة لأسرتك، وفى هذا الأمر، تقدم شيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل مشروب المناعة "ابل سيدر".

المقادير
 4 حبات تفاح احمر مكعبات.

4 اعواد قرنفل.

2 عود قرفة.

2 يانسون نجمي.

٣ معلقه كبيرةًعسل.

طريقة التحضير
- نحضر جميع المكونات السابقة، وفي حله على النار نبدأ بإضافة جميع المكونات مع بعض.

-ثم نضيف ماء مغلي يغمر كل هذه المكونات بالماء ونتركهم من ساعه إلى ساعه ونصف على النار حتى يطهى جيدا.

- وبعدها نرفعهم من على النار ونهرس جميع المكونات ونصفيه بمصفاة ضيقة أو شاشة نظيفة.

- وفى آخر خطوة نضيف العسل وبعدها يمكنك تقديمه على سفرتك.

فوائد مشروب ابل سيدر

يحتوى هذا المشروب على الكثير من المكونات المفيدة لصحتك، فهو يساهم في علاج وتهدئة القولون العصبي، وهذا بفضل البكتيريا المفيدة المتوفرة بهذا المشروب، الذي يساعد أيضًا على تحسين حركة الأمعاء، وتسهل عملية الهضم.

كما أن اليانسون يعمل على تهدئة الأعصاب لذا يساعد على النوم والتخلص من الأرق كما يعالج انتفاخ البطن وطرد البلغم من القصبة الهوائية نتيجة الزيت العطري الذي يدخل في تكوينه ويساعد علي التخلص من السعال واحتقانات الصدر والبلعوم.
«ابل سيدر».. مقادير وخطوات عمل مشروب المناعة
«ابل سيدر».. مقادير وخطوات عمل مشروب المناعة

موضوعات متعلقة

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

السيسي يوجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبي يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث في أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس

صدور الطبعة الثانية من ترجمة «حزن غير محتمل» لـ بيتر هاندكه

«قصة صورة» لـ إبراهيم عبدالمجيد ومحمود درويش في معرض الكتاب بالتسعينات