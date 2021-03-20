«ابل سيدر».. مقادير وخطوات عمل مشروب المناعة

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طريقة التحضير



فوائد مشروب ابل سيدر



مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حذر الكثير من الأطباء، من الموجة الثالثة، ولهذا يجب الاهتمام بالأطعمة والمشروبات التى تقوى جهاز المناعة لأسرتك، وفى هذا الأمر، تقدم شيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل مشروب المناعة "ابل سيدر".4 حبات تفاح احمر مكعبات.4 اعواد قرنفل.2 عود قرفة.2 يانسون نجمي.٣ معلقه كبيرةًعسل.- نحضر جميع المكونات السابقة، وفي حله على النار نبدأ بإضافة جميع المكونات مع بعض.-ثم نضيف ماء مغلي يغمر كل هذه المكونات بالماء ونتركهم من ساعه إلى ساعه ونصف على النار حتى يطهى جيدا.- وبعدها نرفعهم من على النار ونهرس جميع المكونات ونصفيه بمصفاة ضيقة أو شاشة نظيفة.- وفى آخر خطوة نضيف العسل وبعدها يمكنك تقديمه على سفرتك.يحتوى هذا المشروب على الكثير من المكونات المفيدة لصحتك، فهو يساهم في علاج وتهدئة القولون العصبي، وهذا بفضل البكتيريا المفيدة المتوفرة بهذا المشروب، الذي يساعد أيضًا على تحسين حركة الأمعاء، وتسهل عملية الهضم.كما أن اليانسون يعمل على تهدئة الأعصاب لذا يساعد على النوم والتخلص من الأرق كما يعالج انتفاخ البطن وطرد البلغم من القصبة الهوائية نتيجة الزيت العطري الذي يدخل في تكوينه ويساعد علي التخلص من السعال واحتقانات الصدر والبلعوم.