القوات العراقية تعثر على عبوات ناسفة وصواريخ فى كركوك ونينوى

عثرت القوات العراقية، اليوم السبت، على عبوات ناسفة وصواريخ خلال عمليات تفتيش في محافظتي كركوك ونينوى شمال البلاد.وأفاد موقع السومرية نيوز، نقلا عن وزارة الداخلية قولها في بيان، بأن قوة من الفرقة الخامسة وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة نفذت عملية تفتيش في منطقة حميرة الكبرى بناحية الرشاد في كركوك، وضبطت 30 عبوة ناسفة، لافتة إلى أنه تمت معالجة هذه المواد من قبل مفارز المتفجرات.من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية تل عبطة غرب محافظة نينوى.وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها الأمنية في مختلف المناطق العراقية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم داعش وتطهير أراضيها من الإرهاب.