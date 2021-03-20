السعودية: 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 384 ألفًا و653 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 271 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 374 ألفًا و135 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.602 حالة منذ بداية الجائحة.