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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأم المثالية بالقليوبية: تكريم الرئيس ليّ يغسل كل الشقاء

السبت 20/مارس/2021 - 02:51 م
فوزية حامد
فوزية حامد
كتب صلاح حسنى
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عبرت فوزية حامد محمد حامد، الأم المثالية الحاصلة علي المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الأمهات المثاليات لعام 2021 بوزارة التضامن، عن فرحتها عارمة فور تواصل وزارة التضامن معها وإخبارها بأنها حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية وأنه سيتم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تكريم الرئيس سيكون هو المكافاءة الكبري بعد سنوات الشقاء والتعب التي مررت بها مع أولادها وزوجها قبل وفاته؛ لأن الرئيس بحق هو أب لكل المصريين وكنت أحلم بمقابلته وجاءت الفرصة.

أوضحت فوزية أن أبناءها تقدموا بأوراقها للمسابقة بوزارة التضامن الاجتماعى مشيرة أنها تبلغ من العمر 70 سنة وأنها من أسرة متوسطة درست التجارة، ثم تزوجت وأنجبت بنتين وابن، ثم توفى زوجها عام 1998 بعد إصابته بجلطة فى المخ أدت إلى شلل نصفى واستمرت مرحلة العلاج فترة طويلة، حيث استطاع المشي على قدمه مرة أخرى باستخدام عكاز إلى أن توفى.

بعد وفاة الزوج أصيبت ابنتها الكبرى بمرض السرطان وهى بالسنة الثالثة بكلية دار العلوم وتم بتر الساق اليمنى أسفل الركبة كما أصيبت أيضا بسرطان الرئة وتم استئصال فص من الرئة فكانت تذهب بها للمستشفى وكانت تنام على الأرض إلى أن تعافت الابنة وخرجت واستكملت دراستها، حيث ساعدتها على جمع المحاضرات وحضورها، إلى ان أصبحت معلمة لغة عربية

كما أصيبت ابنتها الثانية "الوسطى"، وهى بالصف الأول الثانوى بالتهاب درنى وتليف بمفصل الرجل وهو ما جعلها عاجزة عن الحركة واستمرت فترة العلاج الخاصة بها 4 سنوات، إلى أن تعافت الابنه واستكملت دراستها وكانت والدتها بجوارها تذهب بها إلى المدرسة، إلى أن أصبحت حاليا مشرفة انتاج بإحدى الشركات.

أضافت أن نجلها الأصغر "محمد" أصيب هو الآخر بمرض السكر منذ ان كان عمره 17 عاما، ويعالج حاليا بالأنسولين، وحاليا يعمل محامى حر بعد حصوله على ليسانس حقوق، مشيرة إلى أنها كانت موظفة بشركة مياه الشرب والصرف بالقاهرة الكبرى.

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